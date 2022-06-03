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مقتل جنديين من الكتيبة المصرية التابعة لقوة حفظ السلام في مالي

مقتل جنديين من الكتيبة المصرية التابعة لقوة حفظ السلام في مالي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، أوليفييه سالغادو، مقتل عنصرين من قوة حفظ السلام يوم الجمعة في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في وسط البلاد.

وقال المسؤول الأمني: "إن الجنديين كانا ضمن الكتيبة المصرية العاملة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وصرح الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أن جنديين آخرين أصيبا بجروح.

ووقع الانفجار قرب دوينتزا (وسط) على محور الطرقات المؤدي إلى تمبكتو (شمال)، وهما ثاني وثالث عنصر من قوة حفظ السلام يقتلان في ثلاثة أيام.

وكان جندي أردني قضى متأثرا بإصابته بسلاح خفيف أو قاذفة صواريخ على قافلة كان ضمنها الأربعاء في كيدال (شمال).

ومع أكثر من 12 ألف جندي ينتشرون في هذا البلد الغارق في أزمة منذ اندلاع تمرد جهاديين واستقلاليين في 2012، تعد "مينوسما" بعثة الأمم المتحدة التي خسرت أكبر عدد من العناصر في العالم.

ومنذ إنشائها في 2013، قتل 174 عنصرا من قوة حفظ السلام في أعمال معادية.

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