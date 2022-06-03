دولي

بايدن: لم أتخذ قراري النهائي لزيارة السعودية

بايدن: لم أتخذ قراري النهائي لزيارة السعودية
رام الله - دنيا الوطن
لم يستبعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زيارة السعودية في المستقبل المنظور، وشدد على أن القرار النهائي في هذا الشأن لم يتخذ بعد.

وقال الرئيس الأمريكي، يوم الجمعة، مجيبا على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض: "في الوقت الحالي، ليس لدي أي خطط محددة.. هناك احتمال أن أزور المنطقة وألتقي الإسرائيليين وممثلي بعض الدول العربية، بمن فيهم في المملكة العربية السعودية إن قمت بهذه الزيارة. لكن ليس لدي خطط مباشرة في الوقت الحالي لذلك"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

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