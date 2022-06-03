باليوم الـ100 من العملية الروسية.. زيلينسكي: سيكون النصر لنا



من جهتها، أكدت الأمم المتحدة اليوم، أنه لن ينتصر أي طرف في القتال الدائر بأوكرانيا.



وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا أمين عوض في بيان: "لا يوجد منتصر، ولن يكون هناك أي طرف منتصر في هذه الحرب. بدلاً من ذلك، شهدنا على مدى مئة يوم ما تمّت خسارته: حياة أشخاص ومنازل ووظائف وفرص".



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، في اليوم المئة من العملية العسكرية الروسية على أراضي بلاده، إن أوكرانيا ستنتصر في نهاية الحرب.وقال "النصر سيكون حليفنا"، في مقطع فيديو صوره من أمام مبنى الرئاسة في كييف، وإلى جانبه رئيس الحكومة دينيس شميغال، وزعيم الأغلبية البرلمانية ديفيد أراخاميا، ورئيس مكتب الرئاسة أندري يرماك، والمستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك. وأضاف "ممثلو الدولة هنا، ويدافعون عن أوكرانيا منذ مئة يوم"، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).