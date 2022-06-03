لافروف يبحث مع عبد اللهيان الاتفاق النووي الإيراني

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الاتفاق النووي.وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "تم إيلاء الاهتمام الرئيسي للمفاوضات حول استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك في سياق جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين المقبل"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وجاء في البيان: "بحث الطرفان كذلك القضايا الملحة المتعلقة بالعلاقات الثنائية والوضع في أوكرانيا".