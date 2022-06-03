دولي

عريضة بالكونغرس تطالب بمنع المساعي الإسرائيلية للانضمام لبرنامج الإعفاء من التأشيرة

عريضة بالكونغرس تطالب بمنع المساعي الإسرائيلية للانضمام لبرنامج الإعفاء من التأشيرة
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت عضو الكونغرس الأميركي رشيدة طليب عريضة للتوقيع في الكونغرس، تطالب الرئيس جو بايدن بعدم الموافقة على مساعي تتيح للإسرائيليين دخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة "فيزا".

وبدأت طليب بجمع تواقيع أعضاء الكونغرس على العريضة التي سترفع للرئيس بايدن، التي أيضا تطالبه برفض الإجراءات الإسرائيلية التمييزية التي تحد من زيارة الأميركيين من ذوي الأصول الفلسطينية لموطنهم.

وتطلب العريضة إدارة بايدن بضمان التمسك بالقانون الأميركي الذي يحظر على إسرائيل الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، مع استمرارها في التمييز ضد المواطنين الأميركيين على أساس العرق والأصل القومي والدين والرأي السياسي، كما تم توثيقه على نطاق واسع من قبل وزارة الخارجية.

وسيُغلق باب التوقيع على هذه العريضة يوم الاثنين المقبل، للإعلان عن صيغتها النهائية وعدد الموقعين عليها.

يشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تقيد قدرة المواطنين الأميركيين على زيارة أفراد عائلتهم أو العيش أو العمل أو الدراسة أو التدريس أو التطوع أو لم شملهم في الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر تنفيذ الإجراءات الاسرائيلية الجديدة الشهر الجاري، وبموجبها تمنح إسرائيل ما يسمى "تصاريح السفر" فقط للأقارب من الدرجة الأولى، وتحد من عدد المواطنين الأمريكيين الذين تسمج لهم التدريس أو الدراسة في الجامعات الفلسطينية، إضافة إلى المواد التي يمكنهم تدريسها أو دراستها.

كما تطالب الاجراءات الإسرائيلية الجديدة معلومات شخصية عن كل شخص يخطط لزيارة الضفة الغربية ومعلومات مفصلة عن أي ممتلكات له فيها.

أخبار ذات صلة

قديروف يكشف معلومة حول مستقبل العملية الروسية بأوكرانيا

قديروف يكشف معلومة حول مستقبل العملية الروسية بأوكرانيا

شاهد: قتلى وإصابات بحادث انحراف قطار عن مساره بألمانيا

شاهد: قتلى وإصابات بحادث انحراف قطار عن مساره بألمانيا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتهاء مناورات (عربات النار)

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتهاء مناورات (عربات النار)

الكشف عن تفاصيل زيارة بايدن إلى دولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية

الكشف عن تفاصيل زيارة بايدن إلى دولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية

رئيس &#34;الموساد&#34; الأسبق: إسرائيل تنهار ذاتيًا

رئيس "الموساد" الأسبق: إسرائيل تنهار ذاتيًا

الولايات المتحدة: مقتل 4 أشخاص بإطلاق للنار في عيادة طبية بولاية أوكلاهوما

الولايات المتحدة: مقتل 4 أشخاص بإطلاق للنار في عيادة طبية بولاية أوكلاهوما

الخزانة الأمريكية توسع قائمة العقوبات المفروضة على روسيا

الخزانة الأمريكية توسع قائمة العقوبات المفروضة على روسيا

شاهد: قتيلان وإصابات بحريق اندلع بدار رعاية مرضى الزهايمر بالتشيك

شاهد: قتيلان وإصابات بحريق اندلع بدار رعاية مرضى الزهايمر بالتشيك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات القمع تقتحم قسم (3) بسجن ريمون وتنقل أسيرين لعزل بئر السبع

قوات القمع تقتحم قسم (3) بسجن ريمون وتنقل أسيرين لعزل بئر السبع

فلسطين مستمرة في حصد جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)

فلسطين مستمرة في حصد جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)

العربية الفلسطينية: جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب

العربية الفلسطينية: جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب

3 إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

3 إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

النضال الشعبي: انتخاب ابو بكر نائبا لرئيس للاتحاد الدولي للصحفيين انتصار للإعلام الفلسطيني

النضال الشعبي: انتخاب ابو بكر نائبا لرئيس للاتحاد الدولي للصحفيين انتصار للإعلام الفلسطيني

10 شهداء و4342 انتهاكاً من الاحتلال في الضفة الغربية خلال آيار المنصرم

10 شهداء و4342 انتهاكاً من الاحتلال في الضفة الغربية خلال آيار المنصرم

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر غزة ورفح

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر غزة ورفح

منوعات

الموت يُفجع الفنان وليد توفيق في أقرب الناس

الموت يُفجع الفنان وليد توفيق في أقرب الناس

سلمان خان مهدّد بالقتل من عصابة هندية..وهذه هي الأسباب

سلمان خان مهدّد بالقتل من عصابة هندية..وهذه هي الأسباب

هذه هي المرأة التي خان بيكيه شاكيرا معها

هذه هي المرأة التي خان بيكيه شاكيرا معها

معتصم النهار يعود إلى طليقته..وهذا هو الدليل

معتصم النهار يعود إلى طليقته..وهذا هو الدليل

أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية لفيلم (واحد تاني) خلال شهر فقط

أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية لفيلم (واحد تاني) خلال شهر فقط

الدكتورة يومي تبكي بعد تغريمها 400 ألف ريال في السعودية

الدكتورة يومي تبكي بعد تغريمها 400 ألف ريال في السعودية

لماذا خسر جوني ديب معركته القضائية في بريطانيا وكسبها في الولايات المتحدة؟

لماذا خسر جوني ديب معركته القضائية في بريطانيا وكسبها في الولايات المتحدة؟

شاهد: هيفاء وهبي في أحضان جوني ديب

شاهد: هيفاء وهبي في أحضان جوني ديب

كيف ستدفع آمبر هيرد التعويضات المالية لجوني ديب؟

كيف ستدفع آمبر هيرد التعويضات المالية لجوني ديب؟

لماذا خفّضت المحكمة التعويضات التي ستدفعها آمبر هيرد إلى 350 ألف دولار؟

لماذا خفّضت المحكمة التعويضات التي ستدفعها آمبر هيرد إلى 350 ألف دولار؟

عربي

احتجاجات تعم 25 مدينة سودانية في ذكرى &#34;فض الاعتصام&#34;

احتجاجات تعم 25 مدينة سودانية في ذكرى "فض الاعتصام"

السعودية تكشف الجديد حول موسم الحج لهذا العام

السعودية تكشف الجديد حول موسم الحج لهذا العام

دولة عربية تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة على أراضيها بفيروس (جدري القردة)

دولة عربية تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة على أراضيها بفيروس (جدري القردة)

وزير الصحة السعودي يتفقد جاهزية المنشآت الصحية قبيل موسم الحج

وزير الصحة السعودي يتفقد جاهزية المنشآت الصحية قبيل موسم الحج