بدران: الضفة ذاهبة لمواجهة مباشرة وشاملة مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الضفة الغربية ذاهبة الى المواجهة المباشرة والشاملة مع الاحتلال، مبيناً ان هناك تطوراً وتراكماً في حالة المقاومة الشعبية والجماهيرية والمسلحة.وأشار بدران، في تصريحات له، مساء اليوم الجمعة، أن الاحتلال اليوم، غير قادر على دخول أي منطقة دون وجود مواجهات او اشتباكات توقع إصابات بين جنوده.وفي السياق ذاته، أوضح بدران، أن الفلسطينيين أفشلوا محاولات الاحتلال الاسرائيلي لإجراء تغييرات في المسجد الأقصى على مدار سنوات طويلة، بالإضافة الى التقسيم الزماني والمكاني.