(حماس) تعقب على مصادقة الاحتلال على بناء 820 وحدة استيطانية جديدة بالقدس

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على مصادقة الاحتلال الاسرائيلي على بناء 820 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس.ودانت الحركة في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، مصادقة الاحتلال على بناء 820 وحدة استيطانية على أنقاض مبنى كبير يضم 24 شقة سكنية، لافتة إلى أن ذلك محاولة يائسة لبسط السيطرة على مدينة القدس المحتلة، وطمس معالمها وتهويدها.وأشارت الحركة، إلى أنَّ هذا المشروع الاستيطاني التوسعيّ يعدُّ انتهاكاً صارخاً لكلّ القوانين الدولية، التي لا ينصاع لها الاحتلال، ما يستدعي إدانته ورفضه، والتحرّك الجاد لوقف تغوّل الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.وفي السياق، أكدت الحركة، أنَّ توسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال، واستدامة المواجهات في كل مدن ومخيمات الضفة المحتلة كفيل بردع الاحتلال، ووقفه عند حدّه، وإنهاء عدوانه على الشعب الفلسطيني.