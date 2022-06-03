شؤون فلسطينية

إصابات وإحراق أراض خلال مواجهات مع الاحتلال في قريوت جنوب نابلس

إصابات وإحراق أراض خلال مواجهات مع الاحتلال في قريوت جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قريوت جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا نبع المياه في القرية بحماية جنود الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، كما أدت قنابل الغاز إلى اندلاع النيران في أراضي القرية.

أخبار ذات صلة

قوات القمع تقتحم قسم (3) بسجن ريمون وتنقل أسيرين لعزل بئر السبع

قوات القمع تقتحم قسم (3) بسجن ريمون وتنقل أسيرين لعزل بئر السبع

راصد جوي يكشف تفاصيل حول الحالة الجوية بفلسطين خلال الفترة المقبلة

راصد جوي يكشف تفاصيل حول الحالة الجوية بفلسطين خلال الفترة المقبلة

فلسطين مستمرة في حصد جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)

فلسطين مستمرة في حصد جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)

العربية الفلسطينية: جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب

العربية الفلسطينية: جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب

3 إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

3 إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

النضال الشعبي: انتخاب ابو بكر نائبا لرئيس للاتحاد الدولي للصحفيين انتصار للإعلام الفلسطيني

النضال الشعبي: انتخاب ابو بكر نائبا لرئيس للاتحاد الدولي للصحفيين انتصار للإعلام الفلسطيني

10 شهداء و4342 انتهاكاً من الاحتلال في الضفة الغربية خلال آيار المنصرم

10 شهداء و4342 انتهاكاً من الاحتلال في الضفة الغربية خلال آيار المنصرم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين مستمرة في حصد جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)

فلسطين مستمرة في حصد جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)

العربية الفلسطينية: جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب

العربية الفلسطينية: جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب

3 إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

3 إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

النضال الشعبي: انتخاب ابو بكر نائبا لرئيس للاتحاد الدولي للصحفيين انتصار للإعلام الفلسطيني

النضال الشعبي: انتخاب ابو بكر نائبا لرئيس للاتحاد الدولي للصحفيين انتصار للإعلام الفلسطيني

الأسير ناصر الشاويش يدخل عامه الـ 21 في معتقلات الاحتلال

الأسير ناصر الشاويش يدخل عامه الـ 21 في معتقلات الاحتلال

المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

&#34;نادي الأسير&#34;: مخاطر كبيرة على مصير المعتقل خليل عواودة

"نادي الأسير": مخاطر كبيرة على مصير المعتقل خليل عواودة

منوعات

الموت يُفجع الفنان وليد توفيق في أقرب الناس

الموت يُفجع الفنان وليد توفيق في أقرب الناس

سلمان خان مهدّد بالقتل من عصابة هندية..وهذه هي الأسباب

سلمان خان مهدّد بالقتل من عصابة هندية..وهذه هي الأسباب

هذه هي المرأة التي خان بيكيه شاكيرا معها

هذه هي المرأة التي خان بيكيه شاكيرا معها

معتصم النهار يعود إلى طليقته..وهذا هو الدليل

معتصم النهار يعود إلى طليقته..وهذا هو الدليل

أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية لفيلم (واحد تاني) خلال شهر فقط

أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية لفيلم (واحد تاني) خلال شهر فقط

الدكتورة يومي تبكي بعد تغريمها 400 ألف ريال في السعودية

الدكتورة يومي تبكي بعد تغريمها 400 ألف ريال في السعودية

لماذا خسر جوني ديب معركته القضائية في بريطانيا وكسبها في الولايات المتحدة؟

لماذا خسر جوني ديب معركته القضائية في بريطانيا وكسبها في الولايات المتحدة؟

شاهد: هيفاء وهبي في أحضان جوني ديب

شاهد: هيفاء وهبي في أحضان جوني ديب

كيف ستدفع آمبر هيرد التعويضات المالية لجوني ديب؟

كيف ستدفع آمبر هيرد التعويضات المالية لجوني ديب؟

لماذا خفّضت المحكمة التعويضات التي ستدفعها آمبر هيرد إلى 350 ألف دولار؟

لماذا خفّضت المحكمة التعويضات التي ستدفعها آمبر هيرد إلى 350 ألف دولار؟

عربي

احتجاجات تعم 25 مدينة سودانية في ذكرى &#34;فض الاعتصام&#34;

احتجاجات تعم 25 مدينة سودانية في ذكرى "فض الاعتصام"

السعودية تكشف الجديد حول موسم الحج لهذا العام

السعودية تكشف الجديد حول موسم الحج لهذا العام

دولة عربية تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة على أراضيها بفيروس (جدري القردة)

دولة عربية تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة على أراضيها بفيروس (جدري القردة)

وزير الصحة السعودي يتفقد جاهزية المنشآت الصحية قبيل موسم الحج

وزير الصحة السعودي يتفقد جاهزية المنشآت الصحية قبيل موسم الحج