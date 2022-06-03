العربية الفلسطينية: جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب

رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة العربية الفلسطينية جريمة اعدام الشهيدين بلال عوض قبها في يعبد بجنين ، والشهيد أيمن محيسن في مخيم الدهيشة ببيت لحم، موضحة : " الاحتلال ماض في ارتكاب جرائمه دون رادع من أخلاق أو قانون، ومستمر في سياسة القتل العمد بحق شبابنا وشاباتنا "، مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني لن يمرر جرائم الاحتلال، و يسكت عنها دون عقاب.وقالت الجبهة في بيان لها اليوم :" إن الاحتلال يستغل حالة الصمت الدولي على جرائمه ، ويمعن في ارتكاب المزيد من الجرائم و الانتهاكات، ظانا أنه قادر على كسر إرادة شعبنا وثنيه عن مواصلة نضاله المشروع " ، منوهة إلى " لا أمن ولا استقرار ما لم ينعم بهما شعبنا أولا"، مشددة على أن جرائمه لن تمر دون حساب.وأكدت الجبهة في تصريحاتها أن تصاعد العدوان الصهيوني على أرضنا وشعبنا وممتلكاتنا واستمرار سياسة الهدم والتهجير التي ينتهجها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، كان آخرها هدم منزل الشهيد ضياء حمارشة ليلة الأربعاء – الخميس - تستدعي التحرك العاجل على المستويات كافة ، مطالبة بالتحرك دبلوماسياً ، دوليا ، واعلامياً من أجل وقف سياسات الاحتلال الإجرامية التي تخالف بها كل المبادئ الاخلاقية والانسانية ، و قواعد القانون الدولي، مبينة أنه يتطلب العمل بكل جد لملاحقة الاحتلال وقادته قضائياً في المحاكم الدولية.وتابعت الجبهة :" إننا ونحن نترحم على أرواح الشهيدين قبها ومحيسن، فإننا نتوجه بخالص العزاء لذويهما ، و محبيهما، مجددين العهد أن نبقى على الدرب سائرين حتى تحقيق الأهداف التي آمن بها أبناء شعبنا ، وقضوا نحوبهم في سبيلها".