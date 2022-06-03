3 إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب 3 شبان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق الشديد بينهم أطفال ونساء خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت بدعوة من حركة فتح ردا على اعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين في مختلفمحافظات الوطن.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت بعد انطلاق المسيرة تصدى خلالها الشبان لجنود الاحتلال بالحجارة وإحراق الإطارات المطاطية فيما رد الجنود بإطلاق قنابل الغاز والرصاص المعدني مما ادى لإصابة 3 شبان والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.وأوضح شتيوي ان المسيرة انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رفعوا العلم الفلسطيني ورددوا الشعارات الوطنية المناهضة للاستيطان والمنددة باعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين في كل مكان.وفي ذات السياق شهدت قرية الفندق الواقعة على شارع قلقيلية نابلس شرقا مواجهات عنيفة بين نشطاء المقاومة الشعبية وجنود الاحتلال والمستعمرين الذين حاولوا تنظيم سلسلة اعتداءات بحق القرية إلا ان لجان الحراسة أفشلت مخططهم وأجبرتهم على الانسحاب بحماية جيش الاحتلال.