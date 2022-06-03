إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخر بحروق، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن، شرق نابلس.وذكرت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة انطلقت في القرية رفضا للاستيطان، أطلق خلالها الجنود الرصاص، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص "المطاطي"، وآخر بحروق.وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إنه تم تقديم العلاج للمصابين ميدانيا.