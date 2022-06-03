النضال الشعبي: انتخاب ابو بكر نائبا لرئيس للاتحاد الدولي للصحفيين انتصار للإعلام الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطناعتبرت دائرة الإعلام المركزي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني انتخاب نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك في جولة الانتخابات التي جرت في مسقط، خلال اجتماعات الاتحاد (كونغرس 31) انتصار للإعلام الفلسطيني ، وتأكيدا على دوره في فضح الاحتلال وجرائمه البشعة،وهو انتصار لقافلة الشهداء من الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين كان آخرهم الشهيدتين شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنه.وأضافت إن حصول فلسطين ممثلة بنقابة الصحفيين بهذا المقعد في ظل تنافس دولي شهدته انتخابات الاتحاد دليلا على أن الاعلام الفلسطيني ورغم كل المعيقات قد استطاع أن يكون رقما صعبا في المعادلة الدولية.وتابعت هذا الفوز هو ثمرة جهود تقوم بها نقابة الصحفيين الفلسطينيين ،التي تحتاج إلى دعم والتفاف كافة الاعلاميين حولها ، مؤكدة أن الصحافة الفلسطينية تقوم بدور شجاع في مواجهة الاحتلال .وتقدمت دائرة بالتهنئة لنقيب الصحفيين وأعضاء الامانة العامة للنقابة على دورهم وجهودهم، وتقدمت الدائرة بالشكر لكل الاتحادات الصحفية التي دعمت وصوتت لصالح نقابة الصحفيين الفلسطينيين.