10 شهداء و4342 انتهاكاً من الاحتلال في الضفة الغربية خلال آيار المنصرم

رام الله - دنيا الوطنرصد تقرير فلسطيني دوري ارتكاب قوات الاحتلال آلاف الانتهاكات بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس، خلال شهر آيار/ مايو الماضي تنوعت بين عمليات قتل وهدم واستيطان.ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر مايو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (4342)، أبرزها استشهاد (10) مواطنين.والشهداء هم، الطفل معتصم عطالله، محمود عرام، الصحفية شيرين أبو عاقلة، ثائر اليازوري، وليد الشريف، داود الزبيدي، إيهاب الكيلاني، الطفل أمجد الفايد، الطفل غيث يامين، الطفل زيد غنيم.وبلغ عدد المصابين برصاص الاحتلال والمستوطنين (1487) مصابا، فيما بلغ عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (335) اعتداءً، وعدد اعتداءات المستوطنين (219) اعتداء.كما داهم الاحتلال (148) منزلاً فلسطينياً، وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (657) اقتحاما، وعدد الطرق والمناطق التي تم إغلاقها (51) منطقة.وقامت قوات الاحتلال باعتقال عدد (603) معتقلين، فيما تصاعدت عمليات هدم المنازل والتي بلغ عددها (33) منزلاً، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، مقابل منزلين جرى هدمها في شهر إبريل الذي سبقه.كما بلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (104) منشآت.وارتكب الاحتلال والمستوطنين (38) اعتداءً على دور العبادة والمقدسات، فيما اقتحم (4876) مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، إضافة لتنظيم مع ما يسمى “مسيرة الأعلام” الاستيطانية.وشهدت محافظة نابلس تسجيل أعلى رقم للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع (1234) انتهاكا، يليها محافظتي القدس ورام الله، بواقع (686، 422) انتهاكاً على التوالي.