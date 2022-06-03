رام الله: جماهير فلسطينية تشيّع جثمان الشهيد عودة صدقة

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الفتى عودة محمد "صدقة" (17 عاما)، في قرية المدية غرب رام الله، والذي استشهد مساء أمس الخميس.وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي وجاب شوارع مدينة رام الله، مرورا ببلدة نعلين حيث تم حمله على الأكتاف قبل نقله إلى مسقط رأسه في قرية المدية.ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل قرى غرب رام الله، ومنها بلدة نعلين، لإعاقة وصول جنازة الشهيد إلى قرية المدية.لكن الجماهير الفلسطينية تمكنت من نقله إليه قريته، وألقيت عليه النظرة الأخيرة في منزل ذويه، ثم ووري الثرى في مقبرة المدية.وأعلنت وزارة الصحة مساء أمس عن استشهاد الفتى عودة محمد عودة (17 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال في الصدر بالقرب من جدار الفصل العنصري بقرية المدية، ونقل على إثرها للمشفى لتلقي العلاج وهو بوضع خطير.ووثق تقرير صادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى" خلال تقريره الشهري استشهاد (10) مواطنين برصاص قوات الاحتلال في ست محافظات مختلفة، خلال الشهر الماضي، وإصابة (1487) آخرين بانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.