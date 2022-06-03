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شؤون فلسطينية

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر غزة

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر غزة
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض بحر محافظة شمال القطاع لاحقت مراكب الصيادين العاملة في بحر بلدتي جباليا وبيت لاهيا ومنطقة الواحة وسط إطلاق للنار والغاز تجاههم، إضافة إلى فتح خراطيم المياه تجاه مراكبهم، وأجبرتهم على الانسحاب من البحر.

يذكر أن زوارق الاحتلال تتعمد يوميا التنغيص على الصيادين وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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