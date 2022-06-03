شؤون فلسطينية

الأسير ناصر الشاويش يدخل عامه الـ 21 في معتقلات الاحتلال

الأسير ناصر الشاويش يدخل عامه الـ 21 في معتقلات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دخل الأسير ناصر الشاويش (47 عاما) من بلدة عقابا في محافطة طوباس، اليوم الجمعة، عامه الـ21 في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد نادي الأسير بأن الشاويش تعرض للمطاردة قبل اعتقاله، ولاحقًا واجه تحقيقًا قاسيًا استمر ثلاثة شهور، وبعد عام على اعتقاله حكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد أربع مرات.

وللأسير ابنة وابن، حينما اُعتقل عام 2002، كانت ابنته "هبة الله" تبلغ من العمر سنة وثمانية شهور، وابنه (خالد) أربعة شهور، وتمكّن من رؤية أطفاله لأول مرة عام 2005.

وسببت له ظروف الاعتقال القاسية، مشاكل صحية، في العظام والعمود الفقري، وما يزال يعاني حتّى اليوم، وخلال هذا العام تعرض لجلطة، وتفاقم وضعه الصحي مقارنة مع السنوات الماضية، جرّاء سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

وتمكّن خلال سنوات اعتقاله من استكمال دراسته، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير، وصدر له مؤخرًا ديوان شعر بعنوان "أنا سيد المعنى". وهو شقيق الأسير خالد الشاويش المحكوم بالسّجن 11 مؤبدا.

أخبار ذات صلة

المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

الخارجية: غياب الردع الدولي شجع إسرائيل على تعميق الاستيطان لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية

الخارجية: غياب الردع الدولي شجع إسرائيل على تعميق الاستيطان لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية

&#34;نادي الأسير&#34;: مخاطر كبيرة على مصير المعتقل خليل عواودة

"نادي الأسير": مخاطر كبيرة على مصير المعتقل خليل عواودة

حملة أمريكية تطالب بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير أحمد مناصرة

حملة أمريكية تطالب بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير أحمد مناصرة

الديمقراطية: اعدام الفتى عودة صدقة لن يثني الشباب الفلسطيني عن المقاومة

الديمقراطية: اعدام الفتى عودة صدقة لن يثني الشباب الفلسطيني عن المقاومة

الأسير محمود عيسى يدخل عامه الـ(30) في سجون الاحتلال

الأسير محمود عيسى يدخل عامه الـ(30) في سجون الاحتلال

مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية في خربة الفارسية

مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية في خربة الفارسية

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسير ناصر الشاويش يدخل عامه الـ 21 في معتقلات الاحتلال

الأسير ناصر الشاويش يدخل عامه الـ 21 في معتقلات الاحتلال

المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

الديمقراطية: اعدام الفتى عودة صدقة لن يثني الشباب الفلسطيني عن المقاومة

الديمقراطية: اعدام الفتى عودة صدقة لن يثني الشباب الفلسطيني عن المقاومة

الأسير محمود عيسى يدخل عامه الـ(30) في سجون الاحتلال

الأسير محمود عيسى يدخل عامه الـ(30) في سجون الاحتلال

مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية في خربة الفارسية

مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية في خربة الفارسية

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الطقس: أجواء حارة وجافة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

الطقس: أجواء حارة وجافة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

جنين: وقفة احتجاجية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

جنين: وقفة احتجاجية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

منوعات

معتصم النهار يعود إلى طليقته..وهذا هو الدليل

معتصم النهار يعود إلى طليقته..وهذا هو الدليل

أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية لفيلم (واحد تاني) خلال شهر فقط

أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية لفيلم (واحد تاني) خلال شهر فقط

الدكتورة يومي تبكي بعد تغريمها 400 ألف ريال في السعودية

الدكتورة يومي تبكي بعد تغريمها 400 ألف ريال في السعودية

لماذا خسر جوني ديب معركته القضائية في بريطانيا وكسبها في الولايات المتحدة؟

لماذا خسر جوني ديب معركته القضائية في بريطانيا وكسبها في الولايات المتحدة؟

شاهد: هيفاء وهبي في أحضان جوني ديب

شاهد: هيفاء وهبي في أحضان جوني ديب

كيف ستدفع آمبر هيرد التعويضات المالية لجوني ديب؟

كيف ستدفع آمبر هيرد التعويضات المالية لجوني ديب؟

لماذا خفّضت المحكمة التعويضات التي ستدفعها آمبر هيرد إلى 350 ألف دولار؟

لماذا خفّضت المحكمة التعويضات التي ستدفعها آمبر هيرد إلى 350 ألف دولار؟

فداء الكبرا تفضح ما حصل مع زوجها في ليلة زفافهما

فداء الكبرا تفضح ما حصل مع زوجها في ليلة زفافهما

شقيقة الدكتورة يومي تستفز المتابعين بما قالته عن غرامة شقيقتها

شقيقة الدكتورة يومي تستفز المتابعين بما قالته عن غرامة شقيقتها

هلا رشدي تطلب من جمهورها الدعاء لها

هلا رشدي تطلب من جمهورها الدعاء لها

عربي

السعودية تكشف الجديد حول موسم الحج لهذا العام

السعودية تكشف الجديد حول موسم الحج لهذا العام

دولة عربية تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة على أراضيها بفيروس (جدري القردة)

دولة عربية تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة على أراضيها بفيروس (جدري القردة)

وزير الصحة السعودي يتفقد جاهزية المنشآت الصحية قبيل موسم الحج

وزير الصحة السعودي يتفقد جاهزية المنشآت الصحية قبيل موسم الحج

المبعوث الأممي: تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين

المبعوث الأممي: تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين