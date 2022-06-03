الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطنأدى آلاف المصلين صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، نصرة للمقدسات ورفضا لسياسات الاحتلال التهويدية.وأدى صلاة الفجر في المسجد الأقصى عدد كبير من المواطنين وخاصة من أهالي القدس والداخل المحتل، وذلك تأكيدا على التواجد الدائم في المسجد والدفاع عنه.وفي سياق متصل أدى مئات المواطنين بينهم نساء وأطفال وعائلات من الخليل صلاة فجر اليوم في المسجد الإبراهيمي.وبعد الصلاة جرى توزيع الحلوى والمشروبات على المصلين وسط أجواء إيمانية جميلة.ودعا الشيخ عبد الحميد الشعراوي لضرورة استمرار التواجد والرباط في المسجد الإبراهيمي.وحث على أهمية ربط المواطنين بالمسجد، داعياً المسؤولين في السلطة للاهتمام به وعدم تركه لقمة سائغة للاحتلال.وأشار إلى أن المسجد الابراهيمي عانى من ويلات الاحتلال، وعمليات التهويد مستمرة والتي كان آخرها هدم أجزاء من درجه التاريخي وإقامة مصعد للمستوطنين.وتحولت حملة "الفجر العظيم" إلى تظاهرة دينية سياسية أسبوعية في المسجد الأقصى المبارك، من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع المقدسي.