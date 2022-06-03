الشباب الثائر يحرقون بؤرة استيطانية في القدس المحتلة

رام الله - دنيا الوطنتمكن الشباب الثائر في القدس المحتلة، في ساعات متأخرة من الليلة الماضية من إحراق البؤرة الاستيطانية "معاليه هزيتيم" المقامة في حي رأس العامود.وأفادت مصادر مقدسية أن النار اندلعت في المستوطنة الواقعة جنوب المسجد الأقصى، بعد استهدافها من قبل شبان فلسطينيين بالزجاجات الحارقة.وأقيمت مستوطنة "معاليه هزيتيم" عام 2003 وتوسعت عبر سنوات لتضم عشرات العائلات التي تسكن فوق أراضي المقدسيين.ويعاني سكان رأس العامود القاطنين بالقرب من مستوطنة "معاليه هزيتيم" منذ سنوات من الاعتداءات المتكررة للمستوطنين في هذه المستوطنة.كما تشهد المستوطنة مواجهات متكررة، حيث يستهدفها الشباب المقدسي الثائر بشكل متواصل المفرقعات النارية والزجاجات الحارقة، ردا على اعتداءات المستوطنين بحق المقدسيين.وشهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ومزيدًا من حالة الاشتباك الميداني وأعمال المقاومة النوعية، خلال شهر مايو/أيار المنصرم.