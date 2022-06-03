دولي

الكشف عن تفاصيل زيارة بايدن إلى دولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية

الكشف عن تفاصيل زيارة بايدن إلى دولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت قناة (كان)، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقوم بزيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية يوم 23 من الشهر الحالي. 
 
ووفقاً للقناة الاسرائيلية، ستستغرق زيارة بايدن يومين في إطار جولة يقوم بها في عدة دول بالمنطقة بما فيها السعودية.
 
وأوضحت القناة أن الرئيس الأمريكي سيجتمع خلال الزيارة مع رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ ومع رئيس الوزراء نفتالي بينيت وكبار المسؤولين،
 
كما يزور بايدن موقعا لبطارية من القبة الحديدية، ثم سيخصص اليوم الثاني من الزيارة للفلسطينيين حيث سيلتقي بالرئيس محمود عباس وسيزور كنيسة المهد في بيت لحم ومستشفى في شرق القدس "المقاصد" أو " أوغوستا فيكتوريا".

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