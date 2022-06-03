شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين شرق خانيونس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين شرق خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين شرق محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على طول الحدود الشرقية للقطاع اعتقلوا ثلاثة مواطنين بالقرب من السياج الفاصل شرق خانيونس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: اعتقلت قوات الجيش خلال الليل ثلاثة فلسطينيين حاولوا عبور منطقة العائق من جنوب قطاع غزة، ضبط بحوزتهم قنبلتين وسكين.


يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت في الآونة الأخيرة عشرات المواطنين على طول الحدود الشرقية للقطاع، بهدف منع المواطنين من الوصول لأراضيهم القريبة من الحدود الشرقية للقطاع.



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