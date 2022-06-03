دولي

رئيس "الموساد" الأسبق: إسرائيل تنهار ذاتيًا

رئيس "الموساد" الأسبق: إسرائيل تنهار ذاتيًا
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس جهاز "الموساد" الأسبق، تمير باردو، إن "إسرائيل" اختارت تفعيل آلية التدمير الذاتي لديها.

وأضاف باردو مخاطبا الطبقة السياسية: "توقفوا قبل فوات الأوان، نحن لم نتعلم شيئا، عندما نعيش في القرية العالمية، كل شيء مكشوف والكل يشاهد كل يوم ما يجري هنا.. ألم نتعلم شيئا؟".

ولفت باردو في محاضرة بكلية "نتانيا" تناولت الأوضاع التي تجري في الكنيست خلال الفترة الأخيرة، إلى أن "إسرائيل غنية وميسورة، لكنها ممزقة ونازفة، والمخاطر لا تنقضي، وبعد قليل ستعمل آلية الإبادة الذاتية المتمثلة في الكراهية المتبادلة، فإسرائيل بعد أربع معارك انتخابية في غضون عامين، أقامت حكومة مركبة، نالت الأغلبية في الكنيست، وحتى هذه اللحظة مع 58 نائبا، طالما لم تستبدل، هذه هي حكومة إسرائيل".

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