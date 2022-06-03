شؤون فلسطينية

مستوطنون يشرعون ببناء معرش في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية

مستوطنون يشرعون ببناء معرش في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
شرع مستوطنون، اليوم الجمعة، ببناء معرش في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستوطنين شرعوا منذ الصباح، ببناء معرش على مقربة من خيام المواطنين في خربة الفارسية، ما يثير التخوفات من طردهم مستقبلا من المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استولت، قبل أيام على عدد من المركبات والجرارات الزراعية في المنطقة.

وتشهد الفارسية منذ ما يقارب الشهرين، عمليات تجريف ضخمة يقوم بها المستوطنون؛ توطئة لإقامة "مدرسة دينية" تابعو لمستوطنة "جفعات سلعيت" القريبة من المكان.

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