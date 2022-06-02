أهالي "النبي صالح" يتصدون لمحاولة المستوطنين إزالة علم فلسطين



وتشهد قرى دير نظام والنبي صالح وراس كركر وعابود على الدوام، اقتحامات من قبل قوات الاحتلال وهجمات من قبل مستوطني مستوطنة (حلميش) المقامة على أراضيها.



رام الله - دنيا الوطنتصدى أهالي قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، مساء الخميس، لاقتحام المستوطنين الذين هاجموا القرية في محاولة لإزالة علم فلسطين، ما أدى لاندلاع مواجهات وإصابة شاب.وأفادت مصادر محلية، أن مجموعة من مستوطني "حلميش" المدججين بالسلاح، اقتحموا القرية من المنطقة الجنوبية؛ لإنزال علم فلسطين الذي رفع مؤخرا على سارية مقابل المستوطنة الجاثمة على أراضي قريتي النبي صالح ودير نظام.وأوضحت المصادر، أن أهالي القرية توجهوا للمنطقة وحالوا دون وصول المستوطنين إلى السارية لإنزال العلم، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها المستوطنون الرصاص الحي.وبعد وصول قوة من جيش الاحتلال لتأمين الحماية للمستوطنين، دارت مواجهات أوسع أصيب خلالها شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط أسفل عينه اليسرى، نقل إثرها للمستشفى، وقد وصفت إصابته بالمستقرة.