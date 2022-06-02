شبان يحطمون مركبات مستوطنين في عزون شرق قلقيلية



وأفادت مصادر محلية، أن مركبتين للمستوطنين دخلتا بلدة عزون وتصدى لهما الشبان وحطموا زجاجهما.



وأوضحت المصادر أن قوة من جيش الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في المنطقة وأغلقت بوابة البلدة.



وتشهد عزون ومداخلها والطريق الاستيطاني الذي يمر بالقرب من البلدة مواجهات متفرقة بين قوات الاحتلال ومستوطنيه، وبين الشبان احتجاجا على سياسات الاحتلال التنكيلية بأهالي البلدة.



ويحاصر الاحتلال بلدة عزون بعدد من البوابات العسكرية التي تتحكم في حياة المواطنين وتمنع مرور سكان القرى المجاورة في كل مرة يريد الاحتلال فيها ممارسة سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.



وأصيب مستوطن، السبت الماضي، بعد دخوله بلدة عزون شرق قلقيلية بالخطأ، فيما أصيب شاب فلسطيني بعد اندلاع مواجهات أخرى بين المستوطنين والمواطنين في نابلس.



وشهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ومزيدًا من حالة الاشتباك الميداني وأعمال المقاومة النوعية، خلال شهر أيار/ مايو المنصرم.



رام الله - دنيا الوطنأقدم مجموعة من الشبان، مساء اليوم الخميس، على تحطيم مركبتين تُقلان مستوطنين، بعد دخولهما بالخطأ لبلدة عزون شرق قلقيلية.