نافذ عزام: مسيرة شعبنا مستمرة حتى يعود الحق لأصحابه

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة (الجهاد) في فلسطين نافذ عزام، أن "مسيرة الشعب الفلسطيني مستمرة طالما أن الحق لم يعد لأصحابه وطالما أن الباطل هو الذي يحكم وجه الأرض".جاء ذلك في كلمة لعزام، اليوم الخميس، خلال تشييع الشهيد ياسر عطية محمد المصري (41 عاماً)، قائد كتيبة دير البلح بلواء الوسطى في سرايا القدس، والذي ارتقى يوم أمس الأربعاء متأثراً بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي أثناء معركة سيف القدس.وقال عزام: "اعتاد الفلسطينيون على مناسبات وداع الشهداء، وشرف للشعب الفلسطيني هذه الأثمان ضريبة رباطه على هذه الأرض المباركة وفداءً للإسلام العظيم ونيابة عن الأمة كلها في التصدي لرأس حربة الشر المزروع في فلسطين".وأضاف: "استشهد القائد ياسر المصري وهو يقوم بواجبه دفاعاً عن هذه الأرض المباركة وعن هذا الشعب العظيم، ياسر المصري انضم إلى قافلة طويلة من الشهداء الذين عملوا من أجل أنبل الغايات، في وقت يسود الجنون العالم وفي ظل حرب تشن على القيم والأخلاق".