عاجل

  • منتخبنا الوطني الفلسطيني لكرة السلة يحقق انتصارا ثمينا على العراق في التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد عودة عودة من رام الله

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد عودة عودة من رام الله
الجهاد
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة (الجهاد) الإسلامي في الضفة الغربية إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد عودة محمد عودة (17 عاماً)، الذي ارتقى مساء اليوم الخميس، برصاص جنود الاحتلال قرب الجدار الفاصل غرب رام الله.

وقالت الحركة: إن "استشهاد الشاب عودة في رام الله، يضاف إلى كوكبة الشهداء الذين اغتالتهم يد الحقد والإجرام الإسرائيلي اليوم وأمس في الخليل وغزة وجنين وبيت لحم، لتؤكد على أن العدو يواصل إجرامه ويمارس ساديته البشعة على حساب الدم الفلسطيني الطهور".

وأكدت أن "جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد أبناء شعبنا المدنيين والعزَّل، وهذا التغوّل الدموي لن يزيدنا إلاّ تمسكاً بخيار المقاومة، سبيلاً وحيداً لانتزاع حقوقنا واسترداد أرضنا ومقدساتنا".

وأكملت الحركة: إنَّ "هذه الدماء الزكية التي تسيل على امتداد الوطن السليب هي وقود نصرنا وحريتنا، ومشعل انتفاضته المتوهجة في وجه هذا المحتل الذي لا يلجمه عن جرائمه سوى ضربات المقاومين وبطولاتهم المشهودة".

أخبار ذات صلة

جنين: وقفة احتجاجية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

جنين: وقفة احتجاجية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

أهالي &#34;النبي صالح&#34; يتصدون لمحاولة المستوطنين إزالة علم فلسطين

أهالي "النبي صالح" يتصدون لمحاولة المستوطنين إزالة علم فلسطين

شبان يحطمون مركبات مستوطنين في عزون شرق قلقيلية

شبان يحطمون مركبات مستوطنين في عزون شرق قلقيلية

نافذ عزام: مسيرة شعبنا مستمرة حتى يعود الحق لأصحابه

نافذ عزام: مسيرة شعبنا مستمرة حتى يعود الحق لأصحابه

ناصيف: ارتفاع المقاومة في الضفة مؤشر لنبض الشارع المتعطش للعزة

ناصيف: ارتفاع المقاومة في الضفة مؤشر لنبض الشارع المتعطش للعزة

رام الله: إصابة شاب في الوجه خلال تصدي أهالي النبي صالح لهجوم مستوطنين

رام الله: إصابة شاب في الوجه خلال تصدي أهالي النبي صالح لهجوم مستوطنين

بحرية الاحتلال تطلق النار على الصيادين شمال قطاع غزة

بحرية الاحتلال تطلق النار على الصيادين شمال قطاع غزة

خلال مؤتمر دولي بغزة.. توصيات بتأسيس هيئة وطنية وجبهة موحدة لمناهضة التطبيع

خلال مؤتمر دولي بغزة.. توصيات بتأسيس هيئة وطنية وجبهة موحدة لمناهضة التطبيع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: وقفة احتجاجية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

جنين: وقفة احتجاجية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

أهالي &#34;النبي صالح&#34; يتصدون لمحاولة المستوطنين إزالة علم فلسطين

أهالي "النبي صالح" يتصدون لمحاولة المستوطنين إزالة علم فلسطين

شبان يحطمون مركبات مستوطنين في عزون شرق قلقيلية

شبان يحطمون مركبات مستوطنين في عزون شرق قلقيلية

نافذ عزام: مسيرة شعبنا مستمرة حتى يعود الحق لأصحابه

نافذ عزام: مسيرة شعبنا مستمرة حتى يعود الحق لأصحابه

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد عودة عودة من رام الله

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد عودة عودة من رام الله

ناصيف: ارتفاع المقاومة في الضفة مؤشر لنبض الشارع المتعطش للعزة

ناصيف: ارتفاع المقاومة في الضفة مؤشر لنبض الشارع المتعطش للعزة

خلال مؤتمر دولي بغزة.. توصيات بتأسيس هيئة وطنية وجبهة موحدة لمناهضة التطبيع

خلال مؤتمر دولي بغزة.. توصيات بتأسيس هيئة وطنية وجبهة موحدة لمناهضة التطبيع

عطاري يشيد بصمود المواطنين وثباتهم على أراضيهم في مسافر يطا

عطاري يشيد بصمود المواطنين وثباتهم على أراضيهم في مسافر يطا

منوعات

فداء الكبرا تفضح ما حصل مع زوجها في ليلة زفافهما

فداء الكبرا تفضح ما حصل مع زوجها في ليلة زفافهما

شقيقة الدكتورة يومي تستفز المتابعين بما قالته عن غرامة شقيقتها

شقيقة الدكتورة يومي تستفز المتابعين بما قالته عن غرامة شقيقتها

هلا رشدي تطلب من جمهورها الدعاء لها

هلا رشدي تطلب من جمهورها الدعاء لها

شاهد: كيف أصبحت الفنانة شيرين سيف النصر بعد 12 سنة غياب

شاهد: كيف أصبحت الفنانة شيرين سيف النصر بعد 12 سنة غياب

روبي تخطف الأنظار بجلسة تصوير تحت الدوش

روبي تخطف الأنظار بجلسة تصوير تحت الدوش

شاكيرا تنفصل عن بيكيه..والخيانة تلاحق الأخير

شاكيرا تنفصل عن بيكيه..والخيانة تلاحق الأخير

صحفي يفتح النار على سلاف فواخرجي بعد حديثها عما فعلته كاريس بشار في زفافها

صحفي يفتح النار على سلاف فواخرجي بعد حديثها عما فعلته كاريس بشار في زفافها

تيم حسن يشعل مواقع التواصل بصورة تجمعه مع جوني ديب

تيم حسن يشعل مواقع التواصل بصورة تجمعه مع جوني ديب

شاهد: أول ظهور لجوني ديب بعد انتصار معركته القضائية ضد آمبر هيرد

شاهد: أول ظهور لجوني ديب بعد انتصار معركته القضائية ضد آمبر هيرد

وأخيراً..الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب

وأخيراً..الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب

عربي

السعودية تكشف الجديد حول موسم الحج لهذا العام

السعودية تكشف الجديد حول موسم الحج لهذا العام

دولة عربية تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة على أراضيها بفيروس (جدري القردة)

دولة عربية تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة على أراضيها بفيروس (جدري القردة)

وزير الصحة السعودي يتفقد جاهزية المنشآت الصحية قبيل موسم الحج

وزير الصحة السعودي يتفقد جاهزية المنشآت الصحية قبيل موسم الحج

المبعوث الأممي: تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين

المبعوث الأممي: تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين