الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد عودة عودة من رام الله

رام الله - دنيا الوطننعت حركة (الجهاد) الإسلامي في الضفة الغربية إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد عودة محمد عودة (17 عاماً)، الذي ارتقى مساء اليوم الخميس، برصاص جنود الاحتلال قرب الجدار الفاصل غرب رام الله.وقالت الحركة: إن "استشهاد الشاب عودة في رام الله، يضاف إلى كوكبة الشهداء الذين اغتالتهم يد الحقد والإجرام الإسرائيلي اليوم وأمس في الخليل وغزة وجنين وبيت لحم، لتؤكد على أن العدو يواصل إجرامه ويمارس ساديته البشعة على حساب الدم الفلسطيني الطهور".وأكدت أن "جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد أبناء شعبنا المدنيين والعزَّل، وهذا التغوّل الدموي لن يزيدنا إلاّ تمسكاً بخيار المقاومة، سبيلاً وحيداً لانتزاع حقوقنا واسترداد أرضنا ومقدساتنا".وأكملت الحركة: إنَّ "هذه الدماء الزكية التي تسيل على امتداد الوطن السليب هي وقود نصرنا وحريتنا، ومشعل انتفاضته المتوهجة في وجه هذا المحتل الذي لا يلجمه عن جرائمه سوى ضربات المقاومين وبطولاتهم المشهودة".