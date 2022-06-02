ناصيف: ارتفاع المقاومة في الضفة مؤشر لنبض الشارع المتعطش للعزة

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رأفت ناصيف أن ارتفاع وتيرة المقاومة في الضفة الغربية مؤشر على نبض الشارع المتعطش لخيار المقاومة رغم ما يلازمه من تضحيات.وشهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ومزيدًا من حالة الاشتباك الميداني وأعمال المقاومة النوعية، خلال شهر أيار/ مايوالمنصرم.وبين القيادي ناصيف أن المعطيات التي تشير لها الدراسات حول ارتفاع منسوب المقاومة والمواجهة مع الاحتلال وكذلك حجم خسائر الاحتلال، إنما تدلل على أن عجلة المقاومة في ضفة العياش انطلقت لاستكمال الفعل المقاوم الذي أبدعت به الضفة ورجالها.ولفت إلى أن الضفة شهدت سنوات عجاف مرت قهرا عليها بفعل ما تعرضت له من عمليات قمع ومحاولات اجتثاث أي عمل وحتى أي نفس مقاوم.