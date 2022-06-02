بحرية الاحتلال تطلق النار على الصيادين شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنلاحقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مراكب الصيادين شمال قطاع غزة وسط إطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاهها.ووفق مصادر محلية، فإن الزوارق الإسرائيلية المتمركزة في عرض بحر شمال غزة لاحقت مراكب الصيادين في بحر منطقتي السودانية والواحة، وسط إطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما فتحت خراطيم المياه صوبها وأجبرتها على الانسحاب من البحر.يذكر أن الزوارق الإسرائيلية تتعمد يوميا إطلاق النار وقنابل الغاز تجاه الصيادين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.