شؤون فلسطينية

عطاري يشيد بصمود المواطنين وثباتهم على أراضيهم في مسافر يطا

عطاري يشيد بصمود المواطنين وثباتهم على أراضيهم في مسافر يطا
رام الله - دنيا الوطن
أشاد وزير الزراعة، رياض عطاري، بصمود المواطنين وثباتهم على أراضيهم في مسافر يطا التي يتهددها التهجير القسري من الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد عطاري خلال جولة نفذها، اليوم الخميس، برفقة محافظ الخليل جبرين البكري ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان وأمين سر إقليم يطا نبيل ابو قبيطه وجمال مبسوط وجوده سعيد من اتحاد الفلاحين، وعدد من المسؤولين في وزارة الزراعة ومديرياتها في محافظة الخليل،  وممثلي عدد من المؤسسات الرسمية والشعبية والتنظيمية في المحافظة مواصلة الوزارة دعم المزارعين وتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم خاصة في المناطق المهددة بالاستيطان والمضي قُدماً في مسيرة التطوير الزراعي الشاملة.

وأضاف: أن جوهر عمل الحكومة ينصب على تعزيز صمود المواطنين  وثباتهم على ارضهم، فالمزارع هو  الجندي الذي يجسد معركة حقيقية في صموده وثباته على أرضه ،  ومسافر يطا أصبحت بند دائم على جدول  اعمال مجلس الوزراء وهناك توجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية بالاهتمام الكبير بهذه المنطقة وتعزيز قدرات المواطنين فيها ودعمهم بكل الإمكانيات المتاحة.

وقد استهلت الجولة بزيارة خيمة الشهيد سليمان الهذالين في "أم الخير" وذلك للتأكيد على استمرار رسالة الشهيد الهذالين والاطلاع على واقع المزارعين وتعزيز صمودهم ومن ثم توجه الوزير لقرى مسافر يطا والتقى مع ممثلي المجالس  القروية للجمعيات البدوية في قرية المجاز .

وأطلع وزير الزراعة ممثلي هذه المجالس على توجهات الحكومة لدعم المزارعين وسكان مسافر يطا.

وخلال الجولة قام بتسليم شحنات من الاعلاف  لكافة مربي الثروة الحيوانية هناك، كما سلمهم  حفار "باجر" للمساعدة في شق الطرق في منطقة المسافر. 

وأعلن عن إطلاق مشروع الثروة الحيوانية للسنوات الثلاثة القادمة الذي ينفذ بالشراكة بين وزارة الزراعة والاتحاد الأوروبي بقيمة سبعة مليون يورو. 

كما أعلن عن دعم الوحدات الإرشادية في هذه التجمعات وتزويدهم بعيادة بيطرية متنقلة.

كما وضع وزير الزراعة حجر الأساس لمديرية زراعة جنوب الخليل في مدينة دورا والتي سيتم تشييدها بدعم من الحكومة الفلسطينية وأكد على إطلاق مشاريع حيوية خلال العام منها انشاء مسلخ وسوق للمواشي.


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