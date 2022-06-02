شؤون فلسطينية

(حماس) تنعى الشهيد عودة وتدعو لمواصلة التصدي للاحتلال

(حماس) تنعى الشهيد عودة وتدعو لمواصلة التصدي للاحتلال
الشهيد عودة
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني الشهيد الفتى عودة محمد عودة (17 عامًا)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال مساء اليوم الخميس، بقرية المدية قرب جدار الفصل العنصري غرب رام الله.

وأضافت أن الشهيد "يلتحق بثلة من الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن من شماله إلى جنوبه، خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إنّ "تصعيد الاحتلال من جرائمه بحقّ أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة، بالقتل والاعتقال وهدم المنازل، وعربدة المستوطنين في القدس وحوارة والخليل وغيرها، والتغول الإسرائيلي الهادف لكسر إرادة شعبنا بإراقة الدم والدمار، سيتحطم على صخرة صمود وثبات ومقاومة شعبنا الأبي البطل".

وأضافت "نشد على أيدي أبناء شعبنا لمواصلة التصدي لقوات الاحتلال وللمستوطنين وقطع الطرق عليهم بكل السبل، وحرق ثكناتهم، ومركباتهم العسكرية، وأن يُرُوا المحتل منهم ما يسوؤه طالما استمرت جرائمه بحق أبنائنا ومقدساتنا وممتلكاتنا".

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