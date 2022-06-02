شؤون فلسطينية

الخارجية: العثور على جثة طالب فلسطيني على شاطئ البحر بالجزائر

الخارجية: العثور على جثة طالب فلسطيني على شاطئ البحر بالجزائر
وفاة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد سفير دولة فلسطين لدى الجزائر فايز أبوعيطة، بأن السلطات الجزائرية عثرت فجر اليوم الخميس، على جثمان الطالب الفلسطيني صهيب رفعت أحمد أبو معيلق من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة على شاطئ البحر في الجزائر العاصمة.

وأضاف السفير، أن المرحوم طالب سنة رابعة طب بشري، كما وأن السفارة الفلسطينية تتابع مع الجهات المختصة هذه القضية لمعرفة سبب الوفاة.

وتابع: "تجري مشاورات مع ذوي الطالب إما لدفن جثمان المرحوم في الجزائر أو نقل جثمانه إلى أرض الوطن، حسب حالة الجثمان وبما تفيد التقارير الطبية ونتائج التشريح التي تقوم بها جهات الاختصاص".

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