الولايات المتحدة: مقتل 4 أشخاص بإطلاق للنار في عيادة طبية بولاية أوكلاهوما

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلحا فتح النار داخل مبنى طبي في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما وقتل 4 أشخاص وأصاب آخرين، قبل أن يقدم على الانتحار.وذكرت الشرطة أنها لم تحدد هوية مطلق النار بعد، لكنها أشارت إلى أنه كان معه بندقية ومسدس، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال نائب رئيس الشرطة إريك دالغليش، إن مطلق النار انتحر بعد جريمته.وحادث تولسا هو الأحدث ضمن سلسلة من حوادث إطلاق النار العشوائي التي صدمت الأمريكيين وأشعلت الجدل حول انتشار السلاح في البلاد.والأسبوع الماضي قتل مسلح يبلغ من العمر 18 عاما 19 طفلا ومعلمتين بإحدى مدارس بلدة أوفالدي بولاية تكساس.