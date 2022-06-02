الاحتلال يحتجز مسنا ويستولي على جرافة في مسافر يطا

رام الله - دنيا الوطناحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسنا واستولت على جرافة في مسافر يطا جنوب الخليل.وأفاد منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال احتجزت المسن علي محمد جبارين لعدة ساعات أثناء محاولته نقل صهريج مياه إلى مسكنه في قرية جنبا شرق يطا، بذريعة اقترابه من جدار الفصل العنصري الذي تجري إقامته في تلك المنطقة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف العمور أن قوات الاحتلال استولت على جرافة تعود ملكيتها للمواطن جهاد النجار، أثناء قيامه باستصلاح أراض لعائلة العمور في تجمع الديرات التابعة لخلة المية شرق يطا.