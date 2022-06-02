دولي

الخزانة الأمريكية توسع قائمة العقوبات المفروضة على روسيا

الخزانة الأمريكية توسع قائمة العقوبات المفروضة على روسيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا، لتشمل عددا من الوزراء والفنانين، وكذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، وعدد من الشركات.

وجاء في بيان الوزارة: "تشمل حزمة التوسيع الجدية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ووزير البناء والتعمير إيريك فايزولين، ونائب رئيس الوزراء رئيس الجهاز الحكومي ديمتري غريغورينكو، ورئيس وزارة التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت: "كذلك تشمل العقوبات وزير النقل فيتالي سافيليف، وعازف (التشيلو) فنان الشعب الروسي سيرجي رولدوغين وزوجته إيلينا ميرتوفا".

وتابعت: "الإضافة إلى قائمة العقوبات تعني تجميد الأصول في الولايات المتحدة ومنع المواطنين أو الشركات الأمريكية من التعامل مع المدعى عليهم".

ونوه البيان إلى أن "القائمة تضمن شركة (سيفيرستال)، حيث حددت وزارة الخزانة الأمريكية موعدا نهائيا لاستكمال المعاملات مع الشركة حتى 31 أغسطس المقبل، وأن جميع المعاملات التي تحدث في سياق العمل العادي وهي ضرورية للتصفية التدريجية للمعاملات التي تشمل الشركة، وكذلك أي كيانات أخرى تمتلك فيها الشركة حصة بنسبة 50% أو أكثر".

وأوضح البيان: "امتدت القيود أيضا إلى (OOO Severgroup) و(Nordgold) وبالتالي، حددت وزارة الخزانة الأمريكية موعدا نهائيا لاستكمال المعاملات مع هذه الشركات بحلول الأول من يوليو المقبل". وتشير الوثيقة إلى أنه "يُسمح بجميع المعاملات التي تتم بالطريقة المعتادة والضرورية للتقليص التدريجي للمعاملات التي تنطوي على الشركات، وكذلك أي مؤسسات أخرى تمتلك فيها الشركة حصة بنسبة 50% أو أكثر".

وتدير شركة "Nordgold" تسع عمليات في روسيا وكازاخستان وبوركينا فاسو وغينيا وعددا من المشاريع الواعدة في أوراسيا وغرب إفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، والمساهمون الرئيسيون في منجم الذهب هم أليكسي مورداشوف وابناه كيريل ونيكيتا، الذين يسيطرون على حوالي 99.94% من أسهم الشركة.

واستثنى القرار دفع معاشات تقاعدية للأمريكيين من العقوبات المفروضة على روسيا، حيث يُسمح بجميع المعاملات التي تحدث في سياق العمل العادي والضرورية لمعالجة مدفوعات المعاشات التقاعدية للأشخاص من الولايات المتحدة والتي تم حظرها بموجب الأمر التنفيذي ذي الصلة الصادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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