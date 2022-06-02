شاهد: قتيلان وإصابات بحريق اندلع بدار رعاية مرضى الزهايمر بالتشيك

رام الله - دنيا الوطنلقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب أكثر من 50 أخرين بجروح، جراء حريق هائل اندلع في دار لرعاية مرضى الزهايمر، مساء اليوم الخميس، في جمهورية التشيك، حسبما قال مسؤولون.وقالت خدمة الإنقاذ الإقليمية: "إنه تم العثور على جثتي المريضين في المبنى المتضرر بشدة في أعقاب الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من يوم الأربعاء في المنزل في بلدة روزتوكي شمال براغ"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وصرح مسؤولون بأن ما إجماليه 55 شخصا أصيبوا من بينهم اثنان في حالة حرجة.وشارك في مكافحة النيران قرابة 100 من رجال الإطفاء، فيما أكدت الشرطة التشيكية أن الحريق ربما نتج عن خطأ بشري.