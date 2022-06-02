"المقاومة الشعبية": اعدامات الاحتلال الميدانية تدفع نحو الاستمرار بالنهج المقاوم

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الشعبية: "نزف إلى الحور العين الشهيد الفتى عودة محمد عودة، والذي استشهد برصاص جيش الاحتلال في قرية المدية قرب الجدار الفاصل غرب رام الله".وأكدت الحركة في تصريح لها اليوم الخميس، أن عمليات الإعدامات الميدانية ستزيد من إصرار أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده على الاستمرار بنهج المقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية.وجددت المطالبة بفتح تحقيق دولي بشأن الاعدامات الميدانية والممارسات الاحتلالية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.