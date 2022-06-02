شاهد: اللحظات الأولى لإصابة الفتى عودة برصاص الاحتلال قبل استشهاده

رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مقطع فيديو يظهر لحظة اصابة الفتى عودة محمد عودة صدقة (17 عاما)، برصاصة الاحتلال الاسرائيلي في الصدر، بمنطقة المدية غرب مدينة رام الله، وجرى نقله الى مجمع فلسطين الطبي، ولكن تم الاعلان عن استشهاده.ويعتبر هذا الشهيد هو الثالث خلال 24 ساعة الماضية، وذلك بعد استشهاد الشاب أيمن محمود محسين اليوم الخميس، برصاص الاحتلال، خلال المواجهات التي اندلعت مع الشبان الفلسطينيين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بالاضافة الى الشهيد بلال كبها، مساء أمس الأربعاء، بعد اصابته برصاص الاحتلال في الصدر والفخذ في مخيم يعبد بجنين.