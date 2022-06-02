"جادو" تعقد جلسة مشاورات سياسية مع السفير فيليب اكيرمان بألمانيا





كما وتحدثت عن سياسات التغول الاستيطاني المتسارع والتهجير الممنهج خاصةَ ما يجري الآن في مسافر يطا.



وسلطت د. جادو الضوء على ما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنين من اقتحامات للمسجد الأقصى بغية محاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس وأن كل ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية هو نهج استعماري يهدف إلى خلق وقائع

على الأرض لتدمير حل الدولتين.



وشددت على أهمية أن يكون هناك دور أكبر للمجتمع الدولي في مكافحة الاستيطان ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وأهمية إلزام إسرائيل بالاتفاقيات التي وقعتها مسبقا مع فلسطين.



وبدوره، أكد الجانب الألماني على موقفهم تجاه حل الدولتين ومعارضته لسياسات الاستيطان بصفتها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي.



رام الله - دنيا الوطنعقدت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين د. أمل جادو شكعة اليوم الخميس، في العاصمة الألمانية برلين، جلسة مشاورات سياسية مع السفير د. فيليب اكيرمان مدير إدارة الشرق الأدنى والأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.وكانت الجلسة في وزارة الخارجية الألمانية وشارك فيها سفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.وقد أطلعت الوكيل د. جادو شكعة الجانب الألماني على أخر المستجدات السياسية في فلسطين والواقع الحالي الذي تفرضه حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه من اقتحامات للمدن والقرى الفلسطينيةواستهداف المواطنين الفلسطينيين العزل والنساء والأطفال.