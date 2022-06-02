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الثالث خلال 24 ساعة.. استشهاد فتى برصاص الاحتلال الاسرائيلي غرب مدينة رام الله

الثالث خلال 24 ساعة.. استشهاد فتى برصاص الاحتلال الاسرائيلي غرب مدينة رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الفتى عودة محمد عودة صدقة (17 عاما) بعد اصابته بالصدر برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في قرية المدية قرب الجدار الفصال غرب مدينة رام الله.

وكانت الوزارة، قد أفادت أن الفتى وصل مصابا بجروح حرجة نتيجة تعرضه لرصاصة من قبل الاحتلال في منطقة الصدر، ولكن تم الاعلان عن استشهاده.

بدورها، قالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعة من الأطفال كانوا يلهون في منطقة قريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح نقل إثرها إلى المستشفى"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ويعتبر هذا الشهيد هو الثالث خلال 24 ساعة الماضية، وذلك بعد استشهاد الشاب أيمن محمود محسين اليوم الخميس، برصاص الاحتلال، خلال المواجهات التي اندلعت مع الشبان الفلسطينيين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بالاضافة الى الشهيد بلال كبها، مساء أمس الأربعاء، بعد اصابته برصاص الاحتلال في الصدر والفخذ في مخيم يعبد بجنين.

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