منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإعلان المبعوث الأممي الخاص لليمن الاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن
عبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، عن ترحيبها بإعلان المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية في اليمن لمدة شهرين.
وثمنت الأمانة العامة مساعي المبعوث الخاص فإنها تأمل أن يتم تنفيذ وترسيخ الهدنة كاملة، والذي من شأنه المساعدة على تهيئة الظروف للتوصل إلى حل سياسي مستدام للنزاع في اليمن استجابة لتطلعات الشعب اليمني.
وجددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التأكيد على وقوف المنظمة مع اليمن لرفع المعاناة عن شعبه وتحقيق ما يصبو اليه من أمن وسلام واستقرار وتنمية.
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Organization of Islamic Cooperation
Almadina Road
Jeddah Makkah 21411
Saudi Arabia
https://www.oic-oci.org Web Version | Update your profile | Unsubscribe
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