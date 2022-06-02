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مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 51 آخرين في 1358 عملًا مقاومًا خلال أيار/ مايو

مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 51 آخرين في 1358 عملًا مقاومًا خلال أيار/ مايو
رام الله - دنيا الوطن
شهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ومزيدًا من حالة الاشتباك الميداني وأعمال المقاومة النوعية، خلال شهر مايو/أيار المنصرم،

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى" خلال تقريره الشهري لأعمال المقاومة بالضفة، (1358) عملًا مقاومًا خلال شهر مايو، واكبت الهبة الشعبية المتزامنة مع "مسيرة الأعلام الإسرائيلية، أدت إلى مقتل (4) إسرائيليين، وإصابة (51) بجروح مختلفة.

وفي عملية بطولية، نفذ الشابان أسعد يوسف الرفاعي (19 عاماً) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاماً) عملية طعن مزدوجة وهجوما بمستوطنة "إلعاد" شرق "تل أبيب"، في 5 مايو، أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وجرح أربعة آخرين، فيما تم ملاحقتهما لمدة (3) أيام قبل أن يتمكن الاحتلال من اعتقالهما.

ورصد التقرير (57) عملية إطلاق نار على أهداف مختلفة للاحتلال، وقعت (27) عملية منها في جنين.

وبلغ عدد عمليات الطعن أو محاولات الطعن (7) عمليات، وعدد عمليات الدهس أو محاولات الدهس عملية واحدة، و(8) عمليات حرق منشآت وآليات ومعدات عسكرية، و(5) عمليات تحطيم مركبات ومعدات عسكرية لقوات الاحتلال.

وحسب التقرير، شهدت الضفة والقدس (433) عملية إلقاء حجارة تجاه الاحتلال والمستوطنين، و(30) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و(524) مواجهة بأشكال متعددة.

وفي مواصلة للتصدي لاعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه في مختلف المحاور والمدن، بلغت عمليات مقاومة اعتداءات المستوطنين (196) عملية، فيما شهدت الضفة (49) مظاهرة ومسيرة شعبية.

ووثق التقرير استشهاد (10) مواطنين برصاص قوات الاحتلال في ست محافظات مختلفة، خلال الشهر الماضي، وإصابة (1487) آخرين بانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى وتيرة في عمليات المقاومة، حيث بلغت على التوالي (266، 261، 168) عملية.

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