التجمع الإعلامي الديمقراطي: انتخاب أبو بكر نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين إنجاز لفلسطين

رام الله - دنيا الوطنقدم التجمع الإعلامي الديمقراطي، اليوم الخميس، التهاني لناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين.جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في العاصمة العُمانية مسقط.وقال التجمع الإعلامي الديمقراطي: إن "هذا الفوز للزميل أبو بكر يُعد إنجازا لفلسطين وتثبيت لصوتها أمام العالم، مشيرا إلى أنه رسالة دعم وإصرار على مواصلة العمل الصحفي والإعلامي الفلسطيني رغم كل عمليات الاستهداف الإسرائيلية الممنهجة بحق الصحفيين".وأكد التجمع الإعلامي الديمقراطي أن "هذا الإنجاز العظيم يعكس الجهد المُضني والمتواصل الذي تبذله نقابة الصحفيين في الدفاع حقوق وقضايا الصحفيين الذين يواجهون إرهابا منظما من قبل الاحتلال، مطالبا بضرورة محاسبته على جرائمه البشعة.وثمن التجمع الإعلامي الديمقراطي الصوت الدولي العام الذي منح الثقة للزميل أبو بكر في إطار دعم جهود النقابة في ملاحقة قادة الاحتلال في المحافل الدولية، وصولا إلى محاكمتهم.