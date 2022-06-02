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وزير الصحة السعودي يتفقد جاهزية المنشآت الصحية قبيل موسم الحج

وزير الصحة السعودي يتفقد جاهزية المنشآت الصحية قبيل موسم الحج
وزير الصحة السعودي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل أن الوزارة مستعدة بشكل كامل لتقديم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن لحج هذا العام من خلال منظومة مستشفياتها ومراكزها الصحية بالمشاعر المقدسة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأشار الجلاجل إلى أن الخطة الوقائية التي أُعدت لموسم حج هذا العام 1443 - 2022، تتضمن الإجراءات الوقائية، وإجراءات التقصي الوبائي، والاستجابة لاحتمالات انتشار الأمراض المعدية.

جاء ذلك عقب جولته التفقدية، أمس الأربعاء، على مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ حيث شملت الجولة مستشفى شرق عرفات، ومستشفى جبل الرحمة، ومستشفى نمرة، والمراكز الصحية بعرفات، ومستشفى منى الوادي، ومستشفى منى الجسر، ومستشفى الطوارئ، والمراكز الصحية بمشعر منى، ومستشفى منى الشارع الجديد، ومدينة الملك عبدالله الطبية.

كما زار الجلاجل إدارة الهلال الأحمر بمكة المكرمة، واطلع على غرفة القيادة والتحكم لمستشفيات المشاعر المقدسة التي تضم شاشات تعمل على مدار الساعة؛ لمتابعة حالات المستشفيات، ومواقع تنقلات سيارات الإسعاف، ومهابط الإخلاء الطبي.

جدير بالذكر أن الصحة جهّزت خلال موسم حج هذا العام 25 مستشفى، و156 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى خمسة آلاف سرير. 

كما أعدت نقاطاً طبية للتعامل مع الحالات الطارئة في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف.

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