مجدلاني: إعلان "جنرال ميلز الأميركية" سحب استثماراتها يشكل نموذجًا لشركات أميركية لوقف عملها بالمستوطنات

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، إن اعلان شركة "جنرال ميلز الأميركية" صاحبة العلامة التجارية، معجنات "بيلسبيري" العالمية، أنها ستسحب استثماراتها من المستوطنات الإسرائيلية،انحياز للعدالة والقانون الدولي والشرعية الدولية.واعتبر مجدلاني، أن القرار يعبر عن موقف أخلاقي وسياسي في آن واحد، برفضهم للاستيطان باعتباره مناف للقانون وأن المستوطنات غير شرعية.وأضاف أن امتثال الشركة للمعايير الأخلاقية والقانونية والسياسية قد يشكل نموذجا لشركات أميركية أخرى لوقف عملها في المستوطنات الإسرائيلية، ومن شأنه أن يخفض المصادر الاقتصادية والمالية للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وطالب مجدلاني رئيس المفوضية السامية لحقوق الانسان، بإعادة نشر قائمة الشركات التي تعمل في المستوطنات وتحديث قاعدة بياناتها، وأن يتم فرض عقوبات للضغط عليها لإنهاء أعمالها في المستوطنات طبقا للقانون الدولي.