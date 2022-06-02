مصرع طفل وإصابة آخرين بحادث سير شمال الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه وأصيب آخرون بينهم إصابات خطيرة، اليوم الخميس، في حادث سير بين عدد من المركبات شمال الخليل.وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، أن الحادث وقع على "الشارع الالتفافي" شمال الخليل بين عدد من المركبات، الأمر الذي تسبب بوقوع 10 إصابات تم نقلها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن وفاة الطفل متأثرا بإصابته الخطرة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.