شؤون فلسطينية

مجدلاني: لن نقبل بأي شكل نقل صلاحيات (أونروا) لأي منظمة دولية أخرى

مجدلاني: لن نقبل بأي شكل نقل صلاحيات (أونروا) لأي منظمة دولية أخرى
رام الله - دنيا الوطن
التقى أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم الخميس، بمكتبه بمدينة رام الله ، المستشار الدبلوماسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) رونالد ستينجر.

وقال مجدلاني خلال اللقاء: "لن نقبل ولا نمرر بأي شكل من الاشكال نقل صلاحيات الاونروا لأي منظمة دولية اخرى وأن تفويضها يجب أن يبقى كما هو وتتولى المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين، وأن حق العودة قضية من ثوابت الشعب الفلسطيني لا يستطيع أحدأو جهة أيًا كانت التلاعب بها أو التهاون بأي فعل يمسها، وأن استمرار الوكالة  ليس فقط كوظيفة انسانية ولكن كقضية سياسية تتعلق في حق عودة شعبنا إلى دياره التي شرد منها".

وعبّر عن أهمية التعاون والتنسيق المشترك لغاية تنفيذ ولاية الوكالة في خدمة أبناء شعبنا من اللاجئين في الوطن وكافة مناطق عملياتها لحين إيجاد حل عادل ودائم استناداً لقرارات الأمم المتحدة.

وأكد مجدلاني، أهمية عقد اجتماعات دورية والتنسيق المشترك، واستمرار الاونروا في تقديم خدماتها للاجئين داخل الوطن وفي الشتات، والعمل على تحسينها، بالإضافة إلى أهمية استمرار التشاور في كافة القضايا والأمور المتعلقة بالأونروا، والهجمات المستمرة لتقويض عمل الوكالة وتغيير ولايتها.

وتشاور الطرفان حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المستمرة لتطوير عمل الاونروا  بما يحافظ على ولايتها وخدماتها، وكذلك البحث عن سبل دعما ماديا وسياسيا.

بدوره، أطلع ستينجر، مجدلاني على تطورات العمل والمعيقات المالية التي تواجه الاونروا وضرورة التعاون لتحقيق أهداف وأولويات الأونروا، مشددا على أنه لا مساس في  تفويض الاونروا وبرامجها وانها ستبقى مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات لهم.

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