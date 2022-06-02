شؤون فلسطينية

"التعليم" واتحاد المعلمين يوقعان اتفاقية لتعديل تاريخ منح علاوة طبيعة العمل

"التعليم" واتحاد المعلمين يوقعان اتفاقية لتعديل تاريخ منح علاوة طبيعة العمل
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، والأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات، اليوم الخميس، على تعديل الاتفاق الذي تم توقيعه مع اتحاد المعلمين بتاريخ 21 نيسان/ أبريل 2022.

وجاء ذلك استناداً إلى الالتزامات التي تضمنها خطاب دولة رئيس الوزراء بتاريخ 19 مايو/ أيار المنصرم وتوجيهات دولته بالخصوص.

وتضمن التعديل نقل العلاوة وقدرها 5% التي كانت مقرة من تاريخ 01-01-2024 إلى 01-01-2023، لتضاف على الـ 10% التي كانت مقررة أصلاً في الاتفاق السابق.



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