"التعليم" واتحاد المعلمين يوقعان اتفاقية لتعديل تاريخ منح علاوة طبيعة العمل
وقع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، والأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات، اليوم الخميس، على تعديل الاتفاق الذي تم توقيعه مع اتحاد المعلمين بتاريخ 21 نيسان/ أبريل 2022.
وجاء ذلك استناداً إلى الالتزامات التي تضمنها خطاب دولة رئيس الوزراء بتاريخ 19 مايو/ أيار المنصرم وتوجيهات دولته بالخصوص.
وتضمن التعديل نقل العلاوة وقدرها 5% التي كانت مقرة من تاريخ 01-01-2024 إلى 01-01-2023، لتضاف على الـ 10% التي كانت مقررة أصلاً في الاتفاق السابق.
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