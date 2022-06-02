دولي

الكرملين: بيع أمريكا مسيّرات لأوكرانيا لن يؤثر على العملية الروسية

الكرملين: بيع أمريكا مسيّرات لأوكرانيا لن يؤثر على العملية الروسية
طائرة مسيرة
رام الله - دنيا الوطن
قال الكرملين، اليوم الخميس، إن خطط الولايات المتحدة لبيع أربع طائرات مسيرة لكييف من طراز "إم. كيو-1 سي، غراي إيغل" التي يمكن تزويدها بصواريخ هيلفاير لاستخدامها في ساحة المعركة ضد روسيا لن تغير معايير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووفق قناة (العربية)، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: "تقديم أسلحة (غربية) إلى أوكرانيا لا يغير من معايير ومحددات العملية الخاصة، أهدافها ستتحقق، لكن هذا سيجلب المزيد من المعاناة لأوكرانيا".

كما حذر بيسكوف من "سيناريوهات غير مرغوب فيها على الإطلاق وغير سارة إلى حد ما" في حالة "أنهم حاولوا استخدام هذه الأسلحة ضد أهداف على أراضينا". 

وأضاف "سيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع بشكل كبير في اتجاه غير مفضل".

في سياق آخر، أكد بيسكوف صحة تقارير تفيد بأن فالنتين يوماشيف، زوج ابنة الزعيم الروسي الأسبق بوريس يلتسين، استقال من منصبه كمستشار دون أجر للرئيس فلاديمير بوتين.

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