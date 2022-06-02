التربية واتحاد المعلمين يوقعان اتفاقية لتعديل تاريخ منح علاوة طبيعة العمل.. هذا مضمونها

وجاء ذلك استناداً إلى الالتزامات التي تضمنها خطاب رئيس الوزراء، محمد اشتية، بتاريخ 19-05-2022 وتوجيهاته بالخصوص.





وتضمن التعديل نقل العلاوة وقدرها 5% التي كانت مقرة من تاريخ 01-01-2024 إلى 01-01-2023، لتضاف على الـ 10% التي كانت مقررة أصلاً في الاتفاق السابق.





















رام الله - دنيا الوطنوقع وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، والأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات، اليوم، على تعديل الاتفاق الذي تم توقيعه مع اتحاد المعلمين بتاريخ 21-04-2022.