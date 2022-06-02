التربية واتحاد المعلمين يوقعان اتفاقية لتعديل تاريخ منح علاوة طبيعة العمل.. هذا مضمونها
وقع وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، والأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات، اليوم، على تعديل الاتفاق الذي تم توقيعه مع اتحاد المعلمين بتاريخ 21-04-2022.
وجاء ذلك استناداً إلى الالتزامات التي تضمنها خطاب رئيس الوزراء، محمد اشتية، بتاريخ 19-05-2022 وتوجيهاته بالخصوص.
وتضمن التعديل نقل العلاوة وقدرها 5% التي كانت مقرة من تاريخ 01-01-2024 إلى 01-01-2023، لتضاف على الـ 10% التي كانت مقررة أصلاً في الاتفاق السابق.
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