الرئيس الإيراني: يجب منع إسرائيل من التغلغل في المنطقة

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره الأرميني فاهاغين خاجاطوريان، اليوم الخميس، إنّ "إسرائيل ليست صديقة للشعوب إلاقليمية على الإطلاق، ويلزم العمل بكل حزم لصد تحركاتها دون تغلغلها في المنطقة".ووفق قناة (الميادين)، اعتبر رئيسي، خلال اتصال هاتفي جرى بين الطرفين، أنّ "المشاورات القائمة بين طهران ويريفان، دليلاً على عمق العلاقات الثنائية"، مؤكداً أن طهران تولي أهمية إلى جارتها وصديقتها المقربة أرمينيا.وأضاف أنّ "بلاده تؤكد في إطار ثوابتها السياسية على احترام وحدة الأراضي وحق السيادة بالنسبة لجميع الدول"؛ موضحاً أنّ رعاية الحقوق الجيوسياسية وبما يشمل الحدود الدولية واحترام حق السيادة الوطنية لجميع الدول الإقليمية وتعزيز البنى التحتية من أجل التواصل فيما بينها، جميعاً يأتي ضمن الثوابت التي تؤكد عليها طهران.كما دعا إلى توسيع التعاون الإيراني الأرميني في الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات الطاقة والنقل، مؤكداً أن هذه الأواصر تخدم الأمن والسلام والازدهار الاقتصادي والتجاري في المنطقة.وأشار الرئيس الإيراني إلى موقف إيران الداعم لمفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان، متطلعاً إلى حلّ سلمي للقضايا العالقة على أساس القانون الدولي واحترام حق السيادة ووحدة الأراضي بين البلدين، وبالتالي رعاية حقوق وأمن جميع الشعوب في منطقة القوقاز.وتابع: "تشدد إيران بجدية على ضرورة حل القضايا الإقليمية عبر التعاون والحوار بين دول المنطقة كافة؛ وبما يمضن المصالح المشتركة والاحترام المتبادل فيما بينها".إلى ذلك، قدم رئيس جمهورية أرمينيا نبذة حول التوافقات الجارية بين بلاده وجمهورية أذربيجان؛ مشيداً بمواقف إيران المبدئية قبال تطورات المنطقة واحترامها وحدة الأراضي وحق السيادة بالنسبة لجميع الدول، ومرحباً بتنظيم اجتماع 3+3 في طهران.وأكد خاجاطوريان خلال الاتصال الهاتفي مع رئيسي، إرادة أرمينيا في تطوير التعاون والتعامل الاقتصادي والتجاري والسياسي والثقافي مع طهران، لافتاً إلى الدور المؤثر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة واجتماعاتها المنتظمة لتعزيز هذه العلاقات المتنامية بين البلدين.